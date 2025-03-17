Глава Крыма порассуждал о смерти Украины

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Украины как государства в привычном понимании не существует. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, его слова приводит РИА Новости.

Глава Крыма порассуждал о смерти Украины
© globallookpress.com

По словам чиновника, Украина управляется извне, а своим состоянием больше напоминает секту и террористическую организацию. Он добавил, что как государство Украина уже мертва.

«Украины (...) уже не существует. Есть террористическая организация и сатанинская секта в одном флаконе», — порассуждал Аксенов.

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Он добавил, что для обеспечения безопасности России с территории Украины должна перестать исходить опасность.

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