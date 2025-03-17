Глава Крыма порассуждал о смерти Украины

Украины как государства в привычном понимании не существует. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, его слова приводит РИА Новости.
По словам чиновника, Украина управляется извне, а своим состоянием больше напоминает секту и террористическую организацию. Он добавил, что как государство Украина уже мертва.
«Украины (...) уже не существует. Есть террористическая организация и сатанинская секта в одном флаконе», — порассуждал Аксенов.
Трамп рассказал, как будет делить Украину
Он добавил, что для обеспечения безопасности России с территории Украины должна перестать исходить опасность.