В МИД России назвали условие присутствия иностранцев на Украине

Россия готова обсуждать присутствие на Украине невооруженных иностранных наблюдателей. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в интервью «Известиям».

«Если стороны придут к пониманию о том, что "мирный пакет" нуждается в международном сопровождении, тогда появляется предмет обсуждения. Речь может идти и о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения, или о гарантийных механизмах», — заявил Грушко.

Замглавы МИД Грушко: Россия потребует нейтрального статуса Украины

Он отметил, что сообщения о появлении на Украине миротворцев — это часть подготовки общественного мнения к самым радикальным вариантам развития конфликта.

Также Глушко заявил, что конфликт на Украине находится в той фазе, когда Запад терпит стратегическое поражение.

Кроме того, замглавы МИД заявил, что в рамках мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта и последующих гарантий безопасности Россия потребует нейтрального статуса Украины.