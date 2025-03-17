Владельцев животных планируют наказывать за смерть человека

В России могут ввести уголовную ответственность для владельцев домашних животных за смерть человека по неосторожности из-за нападения питомцев. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, пишут "Известия".

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"Предлагается дополнить статью 109 УК РФ частью 4 следующего содержания "Причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения требований обращения с домашними животными", — первый зампред комитета по экологии Владимир Бурматов.

Согласно предлагаемым поправкам, владельца животного смогут осудить на срок до трех лет лишения свободы в случае, если его животное нападет на человека, а пострадавший скончается. Недавно Бурматов предложил увеличить штрафы за самовыгул собак до 50 тысяч рублей.

До этого глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что в России необходимо ввести уголовную ответственность для хозяев за самовыгул собак, чтобы защитить жизни людей.