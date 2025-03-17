Аксёнов заявил о готовности Крыма к отражению атак украинских диверсантов

Крым готов к отражению атак украинских диверсантов, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Он отметил, что на полуострове регулярно проводятся учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым» в условиях, приближённых к боевым, также отрабатывается взаимодействие между подразделениями с военными и другими силовыми структурами.

«Мы знаем, на что способен враг, и готовы к любому развитию событий... Наши бойцы готовы к выполнению поставленных задач, в том числе связанных с отражением атак диверсантов», — цитирует Аксёнова РИА Новости.

Депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев ранее подчеркнул, что Крым и Крымский мост находятся под надёжной защитой.