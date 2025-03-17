В Госдуму внесут проект о доплате к пенсии за иждивенцев

Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал и внесёт в Госдуму законопроект, позволяющий получать доплату к пенсии за каждого иждивенца.

Как отмечает РИА Новости, законопроект направлен на исключение существующего ограничения по числу нетрудоспособных иждивенцев. Это, по мнению Нилова, будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных.

По информации агентства, сегодня доплата за иждивенцев положена, если пенсионер получает страховую пенсию. При этом надбавка выплачивается, когда на полном обеспечении гражданина находятся нетрудоспособные из числа ближайших родственников, а повышенная фиксированная выплата производится на каждого иждивенца, но не более чем на трёх нетрудоспособных членов семьи.

Ранее в Госдуме разработали проект о выплатах домохозяйкам.

Также доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с RT рассказал, какие бесплатные услуги могут получить пенсионеры.