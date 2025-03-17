Замглавы МИД Грушко: Россия потребует нейтрального статуса Украины

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в интервью газете «Известия», что Россия в рамках разрешении конфликта на Украине будет требовать, чтобы частью соглашения стали железобетонные гарантии безопасности, включая нейтральный статус Украины и отказ стран НАТО принимать её в члены альянса.

Дипломат подчеркнул, что только через данные гарантии можно будет достичь прочного мира на Украине и в целом укрепить региональную безопасность.

При этом, касаясь темы НАТО и гипотетического сокращения военного присутствия США в Прибалтике, Грушко отметил, что Москва будет исходить из наличия существенных угроз для России с Запада.

Помощник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц ранее назвал членство Украины в Североатлантическом альянсе маловероятным.

Также генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос о вступлении Украины в альянс больше не стоит на повестке дня.