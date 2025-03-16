Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале в ответ на призыв экс-премьера Британии Риши Сунака как можно скорее похитить многомиллиардные российские активы, напомнила, что грабежи и убийства по лицензии являются визитной карточкой британской короны и ее подданных. Дипломат отметила, что в Соединенном Королевстве это такая же традиция, как чаепития и скачки.

Дело в том, что в Англии пиратство было легализовано. Пиратам запрещалось нападать на суда англичан, но при этом разрешалось грабить корабли конкурентов. Аморальная мораль, — написала она.

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Захарова привела в пример легендарного пирата Генри Моргана, который собрал настоящую эскадру. Он нападал на Вест-Индию и захватил Панаму. Однако после ареста британские власти назначили его вице-губернатором Ямайки.

Ранее Мария Захарова обратила внимание на тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский признался в реальной цели ВСУ в Курской области. По ее словам, украинские солдаты были посланы в российский регион для убийства мирных граждан. Так дипломат прокомментировала слова Зеленского, который заявил, что Вооруженные силы Украины «достигли своей цели» в Курской области.