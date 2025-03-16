Россия смогла уладить одну из неразрешимых проблем Средней Азии

Один из сложных конфликтов между Киргизией и Таджикистаном удалось решить, пишет «Взгляд». Издание цитирует политологов, которые говорят, что «договориться получилось лишь тогда, когда надавила Москва».

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Таджикистан и Киргизия открыли пограничные КПП, которые были закрыты с 2021 года.

Бишкек и Душанбе смогли делимитировать и демаркировать государственную границу между двух государств. За последние четырнадцать лет на территории между Киргизией и Таджикистаном произошло 250 вооруженных конфликтов, а в сентябре 2022 на границе были убиты более сотни человек.

Оба государства собираются торговать, а не воевать. Президент Киргизии заявил: «Отныне наша граница не линия раздора, а мост дружбы».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил использовать транзитно-транспортные возможности двух стран для развития не только для самих государств, но и для региона в целом.