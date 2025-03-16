Хинштейн добавил еще одну задачу войскам Росгвардии в Курской области

Войска Росгвардии помогут разминировать освобожденные территории Курской области, сообщил врио региона Александр Хинштейн по итогам встречи с заместителем директора Росгвардии — начальником Главного штаба генерал-полковником Сергеем Бойко. В своем Telegram-канале он отметил, что работа на данном направлении уже началась.

Сейчас задачи Росгвардии расширяются: важно не только защищать население, но и пресекать провокации, а также участвовать в разминировании территорий для безопасного возвращения жителей. Инженерные войска уже начали эту работу, но площадь опасных зон велика, и для ускорения требуется дополнительная поддержка, — написал он.

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Ранее Хинштейн заявил, что удар Вооруженных сил Украины по краеведческому музею в городе Судже Курской области является атакой на культуру, историю и память. Он отметил, что в музее хранились уникальные клады и исторические артефакты.

До этого Хинштейн сообщил, что из Суджанского района Курской области с 12 марта эвакуировали 209 человек. Он подчеркнул, что среди них было девять детей. По словам чиновника, из Суджи вывезли 68 человек, из Казачьей Локни — 74. Были также эвакуированы жители Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других сел.