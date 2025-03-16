Владимиру Зеленскому следует помнить, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма, Запорожья, Донбасса, Херсонской области давно решен, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец. Об этом пишет РИА Новости.

Украинский лидер сообщил ранее, что вопрос территорий в украинско-российском конфликте является сложным и должен быть подробно обсужден позже. Он добавил, что Киев никогда не признает утраченные регионы российскими.

«Зеленский и дальше продолжает спекулировать на вопросе территорий, забывая, как в кокаиновом угаре, что этот вопрос давно уже окончательно решен. Решен в строгом соблюдении основ международного права», — подчеркнул Чегринец.

Общественный деятель отметил, что ряд регионов Украины, подконтрольных сейчас Зеленскому, также тяготеет к России.

«Крымский пример самоопределения наций — важен для всего мира. Сейчас по этому пути идет Гренландия и другие территории. А что касается Зеленского, то его роль сыграна. Это уже сбитый летчик», — заметил сопредседатель Ассамблеи.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

Зеленский сделал новое заявление о территориях

В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав РФ.