План Путина по Украине может сильно удивить США и Европу

Владимир Путин озвучил поручение, вызвавшее резкую и болезненную реакцию как на Западе, так и на Украине. Заявление прозвучало в ходе совещания с командованием СВО, проходившего в Курской области.

Президент обратился к начальнику Генштаба Валерию Герасимову с предложением рассмотреть возможность создания в будущем "зоны безопасности вдоль государственной границы".

Эксперты считают, что за этой, на первый взгляд, простой фразой скрываются ключевые решения. Во-первых, российское руководство, похоже, уже определило, каким образом будет выглядеть будущая линия разделения между Россией и остатками Украины. Во-вторых, ожидания западных оппонентов явно не совпали с реальностью — такой "сюрприз" в их планах не значился.

Путин: идея перемирия правильная, но есть вопросы, которые надо обсудить

При этом аналитики отмечают: даже с учётом вероятной стокилометровой санитарной зоны Россия делает противникам серьёзное "предложение", которое им стоило бы рассматривать как шанс. РИА Новости также напоминает, что ранее обсуждалась идея расширения такой зоны вплоть до границы с Польшей, что полностью изменит стратегический расклад в регионе.

Накануне визита Владимира Путина в Курскую область американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором утверждается, что Центр анализа разведданных ЕС якобы получил доступ к сверхсекретному документу, подготовленному "российским аналитическим центром, связанным с ФСБ". Согласно этому документу, Россия планирует создать буферную зону в районах Брянской и Белгородской областей, а также вблизи Крыма. При этом упоминалась и Одесса — мол, зона затронет и её, что, по мнению западных обозревателей, даст России возможность контролировать украинскую инфраструктуру без формальной аннексии.

По вопросу предполагаемого перемирия, предложенного США и Украиной, помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Москва расценивает подобные инициативы как попытку дать ВСУ время для перегруппировки и перевооружения. Он подчеркнул, что российская сторона донесла до Вашингтона свою обеспокоенность на этот счёт.

Ушаков также пояснил, что в Кремле рассматривают перемирие как тактический ход, который позволит украинским силам восстановить боеспособность и укрепить позиции. Он добавил, что Россия не намерена поддаваться на такие манёвры, поскольку текущая ситуация на фронте складывается явно не в пользу Киева.

Кроме того, Ушаков сообщил, что подготовка к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа продолжается, хотя точные сроки пока не определены. По его словам, переговоры обязательно состоятся, когда стороны будут готовы к конструктивному диалогу.