Песков: Европа демонстрирует «флюгерообразное» поведение по Украине
Лидеры европейских стран ведут себя как флюгеры в Таллине — постоянно меняют свою позицию по украинскому вопросу, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.
Корреспондент попросил его прокомментировать смену тональности высказываний глав государств и правительств европейских стран.
«В европейских городах, в Старой Риге, в Таллине, очень популярны флюгеры на крышах. И, видимо, с детства, когда люди видят эти флюгеры, наступает определенная мимикрия», — отметил Песков.
По его оценке, флюгерообразное поведение — неотъемлемая часть поведения европейского политического истеблишмента.
Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что прогноз президента России Владимира Путина в отношении лидеров европейских стран оправдался.
По его словам, европейские политики, как и предсказывал российский лидер, «встали как ласковые собачки у ног хозяина» — президента США Дональда Трампа.