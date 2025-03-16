Лидеры европейских стран ведут себя как флюгеры в Таллине — постоянно меняют свою позицию по украинскому вопросу, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Корреспондент попросил его прокомментировать смену тональности высказываний глав государств и правительств европейских стран.

«В европейских городах, в Старой Риге, в Таллине, очень популярны флюгеры на крышах. И, видимо, с детства, когда люди видят эти флюгеры, наступает определенная мимикрия», — отметил Песков.

По его оценке, флюгерообразное поведение — неотъемлемая часть поведения европейского политического истеблишмента.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что прогноз президента России Владимира Путина в отношении лидеров европейских стран оправдался.

По его словам, европейские политики, как и предсказывал российский лидер, «встали как ласковые собачки у ног хозяина» — президента США Дональда Трампа.