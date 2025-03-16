Встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа будет организована, как только появится такая необходимость, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Об этом пишет ТАСС.

Контакты между Москвой и Вашингтоном активизировались в последнее время, в том числе, и на высшем уровне, заметили журналисты.

«Тема [организации встречи Путина и Трампа] обсуждается нами с американцами, мы готовимся к встрече и она будет организована, как только появится необходимость для этого», — пояснил Ушаков.

По его данным, в настоящее время идут контакты на других уровнях.

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Вместе с тем, уточнил помощник президента, эту встречу и телефонный разговор можно организовать достаточно быстро.