В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа

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Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа будет организована, как только в ней появится необходимость. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, чьи слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа
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«Мы готовимся к встрече, (…) пока идут контакты на других уровнях», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что контакт двух лидеров, в том числе и телефонный разговор, можно организовать достаточно быстро, однако про встречу конкретики пока нет.

Ранее Трамп заявил, что был бы рад разговору и встрече с Путиным. Российский лидер, в свою очередь, поблагодарил главу Белого дома за внимание к урегулированию украинского конфликта.

Кроме того, президент России сообщил, что может созвониться с американским лидером, чтобы обсудить идею перемирия на Украине. Путин подчеркнул, что Москва поддерживает идею закончить конфликт на Украине мирными средствами.

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