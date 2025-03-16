Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о неожиданном решении главы государства Владимира Путина посетить Курскую область. Он подчеркнул, что такие поездки требуют тщательной подготовки в плане логистики и технологий.

«Такие поездки не могут осуществляться без определенной логистической и технологической подготовки, но в то же время это решение принимается оперативно самим Верховным Главнокомандующим», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он добавил, что до этого дня планировалось другое, экономическое совещание, но президент решил изменить повестку.

Песков объяснил появление Путина в военной форме

Владимир Путин 13 марта посетил Курскую область, где провел совещание о достижениях армии. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил об успешной операции ВС РФ и потерях украинских сил.