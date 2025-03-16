Песков раскрыл детали поездки Путина в Курскую область

Глава России Владимир Путин принял оперативное решение о поездке в Курскую область. Для этого была изменена рабочая повестка, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия».

Пескову задали вопрос: «насколько непредсказуемыми и неожиданными являются такие поездки Путина, как в Курскую область?»

«Они не могут проходить без подготовки определенной, и логистической и технологической. Но в то же время это достаточно оперативное решение, принимаемое самим Верховным главнокомандующим», — ответил Песков.

Он добавил, что в рабочей повестке было регулярное совещание по экономическим вопросам, «но президент принял другое решение».

Песков объяснил появление Путина в военной форме

На этой неделе президент России Владимир Путин провел совещание в командном пункте российской армии в Курской области. Он прибыл туда в военной форме.