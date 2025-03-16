Лавров обратился с призывом к США

Глава МИД России Сергей Лавров призвал прекратить применение силы в Красном море после начала там военной операции США против хуситов. Об этом сообщили в МИД России по итогам разговора, который глава ведомства провел с американским коллегой Марко Рубио. Беседа была инициирована Вашингтоном для информирования Москвы о "принятом решении приступить к военной операции против сил хуситов в регионе Красного моря".

На Смоленской площади рассказали, что Лавров в ответ на аргументацию американцев подчеркнул необходимость "немедленного прекращения применения силы, важность для всех сторон вступления в политический диалог с целью нахождения решения, исключающего дальнейшее кровопролитие". Кроме того, Москва и Вашингтон "обсудили конкретные аспекты реализации взаимопониманий", достигнутых на встрече в Эр-Рияде, где среди главных тем были двусторонние отношения и украинский кризис. В госдепартаменте США сообщили, что Рубио информировал Лаврова о "военной операции по сдерживанию против поддерживаемых Ираном хуситов" в связи с "недопустимыми атаками на американские военные и торговые суда в Красном море". Кроме того, "обсуждались дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских связей".

Хуситы заявили о готовности к переговорам с США

Новости об авиаударах по Йемену появились в субботу вечером, а чуть позже президент США Дональд Трамп заявил, что приказал военным начать "решительные и мощные действия" против движения "Ансар Аллах", контролирующего значительную часть йеменской территории. Он обвинил хуситов в атаках на американские корабли и потребовал прекратить их.

Сергей Лавров призвал все стороны конфликта в Красном море вступить в диалог.

По данным ближневосточных СМИ, удары с воздуха были нанесены по объектам движения, включая штаб-квартиру его политического совета в Сане, командные пункты, склады с оружием. По предварительным данным, жертвами первой волны ударов стал 31 человек, включая женщин и детей. Ресурс axios.com сообщает, что удары США могут продлиться несколько дней или недель. По данным газеты The New York Times, более масштабную операцию Трамп пока не одобрил, речи о наземных действиях не идет. Такого рода точечные удары с воздуха по хуситам США наносили и при администрации Джо Байдена.

В политбюро "Ансар Аллах" заявили о готовности продолжать атаки на суда в Красном море и ответить американцам "эскалацией на эскалацию", хотя в региональных СМИ появились утечки о готовности движения к переговорам. Хуситы последние полтора года наносят удары по связанным с Израилем кораблям в Аравийском и Красном морях, требуя от еврейского государства обеспечить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа и прекратить там жесткую военную операцию, которая началась осенью 2023 года в ответ на нападение движения ХАМАС.