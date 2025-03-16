Лавров призвал Рубио прекратить операцию против хуситов

Госсекретарь США Марко Рубио по телефону проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о решении приступить к военной операции против сил хуситов в регионе Красного моря. Об этом рассказали в МИД РФ.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. Российский дипломат подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы против хуситов, а также важность для всех сторон вступления в политический диалог «с целью нахождения решения, исключающего дальнейшее кровопролитие».

Чуть раньше стало известно, что 31 человек погиб, более 100 пострадали в Йемене в результате авиаударов США.

Госсекретарь США созвонился с Лавровым

Ранее сообщилось, что Лавров и Рубио договорились и дальше работать в ключе восстановления российско-американских отношений.