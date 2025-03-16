Рубио и Лавров обсудили планы по восстановлению связей США и России

Рубио и Лавров обсудили дальнейшие шаги по восстановлению связей США и России
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшие шаги по восстановлению двусторонних отношений.
Согласно опубликованному на сайте Госдепартамента США сообщению, Рубио и лавров также обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии.
«...И договорились продолжить работу по восстановлению связи между Соединёнными Штатами и Россией», — говорится в публикации.
В пятницу, 14 марта, госсекретарь США заявил, что Вашингтон в ближайшие дни изучит позицию Москвы по Украине.