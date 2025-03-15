В Кремле заявили о неформальной встрече Путина, Лукашенко и Рахмона

Российский лидер Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Таджикистана Эмомали Рахмон 15 марта проводят неформальную встречу.

Об этом сообщили в Кремле.

Отмечается, что также они связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Состоялся тёплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений», — рассказали в Кремле.

Ранее в Кремле анонсировали переговоры Путина и Рахмона 17 марта.