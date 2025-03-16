Россия довела до США свои озабоченности по поводу того, что любое перемирие может дать время для перевооружения украинских войск, испытывающих сейчас "трудные времена".
Об этом заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментарий записан 13 марта.
"Воспринимаем это (западные и киевские призывы к перемирию - прим. ТАСС) как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают трудные времена. Российская армия наступает на всех направлениях. И в этой ситуации можем воспринимать как какую-то попытку дать время для перевооружения и перегруппировки украинским военным", - сказал он, добавив, что российские позиции и озабоченности по этому вопросу "хорошо всем известны".