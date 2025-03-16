Россия довела до США свои озабоченности по поводу того, что любое перемирие может дать время для перевооружения украинских войск, испытывающих сейчас "трудные времена".

Об этом заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментарий записан 13 марта.