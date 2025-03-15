Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал свой манифест, пытаясь спасти Европу и истинные ценности. Он понимает, что будущее европейцев зависит от сотрудничества с Россией. Так считает член Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков, сообщает РИА Новости.

Сенатор прокомментировал 12 требований к Евросоюзу, изложенных премьером Венгрии Виктором Орбаном в субботу.

«Орбан выпустил манифест консервативной революции в Европе, но не слишком ли поздно? Своим манифестом Орбан пытается спасти Европу и делает, может, один из последних призывов опомниться», — сказал Шендерюк-Жидков.

По его словам, Орбан понимает, что у Европы есть будущее только при соблюдении ряда условий. Она должна быть свободна от европейской бюрократии, превалировать должен национальный суверенитет. Кроме того, требуется защита традиционных ценностей и дружба с Россией.

Сенатор отметил, что Орбан, как настоящий патриот, призывает политиков одуматься и спасти континент. Однако, не исключено, что призывы венгерского политика услышаны не будут. Европейская бюрократия готова скорее «погубить континент, чем отказаться от разрушительных глобалистских нарративов».

В субботу Орбан опубликовал в соцсетях манифест «Чего хочет венгерская нация от Брюсселя», содержащий требования и призывы к руководству ЕС. В прессе его уже назвали «манифестом консервативной революции».

Среди 12 тезисов — равенство перед законом для всех стран-членов, национальный суверенитет, сильное вето для национальных правительств и отсутствие в ЕС Украины.