Член Совета Фелерации Алексей Пушков поддержал заявление президента США Дональда Трампа о том, что не стоит задирать тех, кто крупнее тебя самого. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Разумно», — написал сенатор, комментируя слова Трампа.

По его мнению, к этому совету стоит прислушаться не только Украине, но и Франции с Великобританией.

14 марта американский лидер выступил с речью в министерстве юстиции США. Тогда глава государства заявил, что Украине не надо было провоцировать РФ, которая гораздо больше ее самой.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон выделил на помощь Киеву огромное количество денег и передал ему очень много техники. Но даже это не помогло Украине в противостоянии с РФ, писало агентство ТАСС со ссылкой на хозяина Белого дома.

До этого государственный секретарь США Марко Рубио оценил ход переговоров с российским руководством по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что сейчас у Вашингтона есть основания для «осторожного оптимизма».