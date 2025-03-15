Ушаков описал фразой «ласковые собачки» поведение лидеров ЕС с Трампом

Прогноз президента России Владимира Путина в отношении лидеров европейских стран оправдался, рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков. Об этом пишет ТАСС.

Глава США Дональд Трамп наведёт порядок довольно быстро, «европейские элиты встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком», предположил ранее Путин.

Корреспонденты попросили Ушакова прокомментировать высказывания глав государств и правительств европейских стран по международной повестке.

«Как ласковые собачки у ног хозяина — это и происходит», — ответил чиновник.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал встречу в Джидде делегаций Киева и Вашингтона.

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