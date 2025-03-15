Избирком Румынии утвердил кандидатуру лидера AUR Симиона на выборах президента

Лидер оппозиционной в Румынии партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион на своей странице в соцсети Facebook объявил, что его кандидатуру утвердил избирком Румынии для участия в президентских выборах. 14 марта он подал документы в Центральное избирательное бюро для участия в президентских выборах. По словам Симиона, предоставленная им документация полностью соответствует требованиям избирательного законодательства, и её приняли без каких-либо замечаний. За несколько дней сторонники AUR собрали 600 тысяч подписей, в то время как по закону необходимо всего 200 тысяч. "Мы прошли подтверждение в Центральном избирательном бюро, посмотрим, пройдем ли мы Конституционный суд", — написал политик. 26 февраля в Румынии был выдан ордер на арест кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. По информации агентства Mediafax, его подозревают в создании фашистской организации, направленной на разрушение конституционного строя, а также в незаконном финансировании своей избирательной кампании. В рамках расследования этого дела в Румынии прошли обыски у людей, близких к политику.