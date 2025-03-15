Разгром группировки ВСУ в приграничной части Курской области является переломным моментом конфликта и концом киевского режима. Так считает депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

Парламентарий отметил, что реальное положение дел в регионе «уже стали понимать и признавать на Западе».

«Ситуация, в которую попала группировка ВСУ в Курской области, — это критический переломный момент в военном конфликте, начало конца киевского режима», — сказал Шеремет.

По его словам, киевский режим и его западные кураторы вторжением в Курскую область хотели причинить вред России, но добились только обратного эффекта.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина «пощадить полностью окруженные» украинские формирования в Курской области. Глава российского государства гарантировал украинским военным жизнь и достойное обращение, если Киев отдаст им приказ сложить оружие и сдаться в плен.