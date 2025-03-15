Спецпосланник США Стив Уиткофф пробыл в Москве всего 12 часов и уехал с четкими условиями Кремля по Украине, сообщает Sky News. Российская сторона передала список требований, которые, по мнению Москвы, должны быть выполнены для подписания соглашения о прекращении огня.

По информации телеканала, Уиткофф прибыл в Россию с предложением о 30-дневном перемирии после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии. Однако в Кремле дали понять, что готовы обсуждать прекращение огня только в случае выполнения принципиальных условий.

Среди ключевых требований Москвы: отказ Украины от членства в НАТО, отсутствие миротворческих сил НАТО на территории страны и закрепление контроля России над регионами, отошедшими от Украины, отмечает издание. Эти позиции президент РФ Владимир Путин ранее озвучивал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Уиткофф 8 часов ожидал встречи с Путиным. Журналисты предположили, что такая организация встреч может быть частью стратегии президента, который не любит, когда его торопят. После долгого ожидания Уиткофф встретился с российским лидером за закрытыми дверями. По данным радио «Маяк», переговоры завершились в 01:30 мск, после чего спецпосланник президента США покинул Россию.

В Кремле рассказали о встрече Путина со спецпредставителем Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин через Уиткоффа передал американскому лидеру Дональду Трампу «информацию и дополнительные сигналы».