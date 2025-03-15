Рогов назвал возможную причину ликвидации Ганула* в Одессе

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов связал ликвидацию националиста Демьяна Ганула (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Одессе с попыткой скрыть истинных организаторов трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Мнение он высказал в интервью РИА Новости.

Рогов назвал покушение на Ганула целенаправленной акцией, призванной замести следы, ведущие к заказчикам поджога. Он подчеркнул, что ликвидация произошла непосредственно после решения Европейского суда по правам человека, признавшего вину Украины в бездействии по отношению к результатам одесских событий.

«Нет сомнения, что задержанного старшего лейтенанта ВСУ будут вынуждать заявить, что он чуть ли не российский шпион, или озвучат мотив личной расправы, чтобы ни у кого не возникло вопросов, зачем устранили Ганула», — подчеркнул Рогов.

Ганула ликвидировали на людной улице в Одессе утром 14 марта. Следователи рассматривают несколько версий: среди них месть за помощь в организации задержания уклонистов от мобилизации. Ганул известен как один из участников поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года.

Активистка Ольга Игнатьева считает, что этот инцидент — сигнал для сообщников националиста по поджогу Дома профсоюзов. Накануне ЕСПЧ возложил ответственность за это на украинские власти.