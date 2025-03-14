Медведев отверг призыв главы МИД Британии принять перемирие без условий

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отверг призыв МИД Великобритании к России принять предложение о прекращении огня на Украине без всяких условий.

"Великобритания обратилась к Трампу: Россия должна принять предложение о прекращении огня на Украине без каких-либо условий, считает британский министр иностранных дел. Британия и ее министр могут засунуть эту идею обратно в ту дыру (в тексте - sh*thole, - прим. ТАСС), откуда она появилась, если говорить дипломатично", - написал Медведев в X.