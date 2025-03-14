Ушаков прокомментировал гарантии Путина для украинских военных в Курской области

Сигнал президента США Дональда Трампа услышан, лидер России Владимир Путин гарантировал военным ВСУ, блокированным в Курской области, жизнь и достойное обращение, если Киев отдаст им приказ сложить оружие и сдаться в плен. Об этом заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Он указал, что Путин положительно отреагировал на обращение Трампа по поводу судьбы тысяч украинских военных, которые заблокированы и окружены в Курской области.

«Сигнал президента США услышан, и наш президент гарантировал украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, если, конечно, Киев пойдет на то, чтобы отдать приказ своим военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен», — добавил Ушаков.

Ранее Путин сообщил о полной изоляции ВСУ в Курской области. На этом фоне Трамп обратился к нему с просьбой «полностью пощадить» украинских военных в этом регионе. Отвечая на данный призыв, президент РФ заявил, что готов удовлетворить эту просьбу, если Украина отдаст им приказ сложить оружие и сдаться в плен. Путин отметил, что к ним будут относиться гуманно в соответствии с законами России, но их действия в Курской области классифицируются как терроризм.