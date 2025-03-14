"Ближайшие часы покажут": Медведев сделал заявление по Курску

Московский Комсомолец

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал в своем телеграм-канале заявление президента Владимира Путина о том, что украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное обращение в случае сложения оружия.

Медведев сделал заявление по Курску
© Московский Комсомолец
"Это очень гуманный подход нашей страны", - отметил Медведев.

При этом он предупредил, что при отказе от этого предложения все украинские военные "будут последовательно и безжалостно уничтожены".

Медведев подчеркнул, что у киевского руководства еще есть шанс спасти своих людей.

"Ближайшие часы покажут, что они выбрали", - подытожил замглавы Совбеза РФ.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина сохранить жизнь украинским солдатам, попавшим в окружение в Курской области. 

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