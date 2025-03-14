Путин ответил на призыв Трампа пощадить окруженных солдат ВСУ в Курской области

Президент России Владимир Путин прокомментировал призыв главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости пощадить военных ВСУ в Курской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Путина, он готов удовлетворить эту просьбу, если Украина отдаст этим военным приказ о капитуляции. Он также подчеркнул, что в этом случае украинским военным гарантирована жизнь.

«Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен», — заявил он во время совещания с членами Совбеза России.

Помимо этого Путин добавил, что украинские военные совершили в Курской области «многочисленные преступления против гражданского населения». Он напомнил, что их действия квалифицируются генеральной прокуратурой РФ как терроризм.

«В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и закона Российской Федерации», — добавил Путин.

Ранее Белый дом призвал Путина пощадить военнослужащих ВСУ в Курской области.