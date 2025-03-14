Путин гарантировал жизнь сложившим оружие украинским военным

Жизнь и достойное обращение будут гарантированы сложившим оружие украинским боевикам в Курской области.

Об этом заявил, реагируя на призыв американского президента Дональда Трампа, президент РФ Владимир Путин в начале оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ.