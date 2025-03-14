Путин гарантировал жизнь сложившим оружие украинским военным
Жизнь и достойное обращение будут гарантированы сложившим оружие украинским боевикам в Курской области.
Об этом заявил, реагируя на призыв американского президента Дональда Трампа, президент РФ Владимир Путин в начале оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
"В случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации", - заявил Путин.