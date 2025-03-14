Экс-советник Пентагона высказался о поведении Путина

Президент России Владимир Путин не ведет себя импульсивно, так как все его действия обдуманы.

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Об этом написал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X.

«Путин не ведет себя импульсивно, поскольку все его ходы обдуманы», — говорится в публикации.

Экс-советник Пентагона добавил, что российский лидер может пойти на какой угодно шаг в конфликте на Украине.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия выступает за возможное перемирие с Украиной, но здесь есть нюансы. Один из них — Курская область. Российский лидер назвал выгодным для Киева 30-дневное перемирие. Он уверен, что украинская сторона добивается решения этого вопроса, поскольку все ее военные в Курской области заблокированы.