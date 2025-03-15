Песков: время ВСУ на сдачу в плен «сокращается, как шагреневая кожа»

Предложение президента России Владимира Путина Военным силам Украины в Курской области сложить оружие еще действует, но времени на размышление мало.

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Об этом в субботу, 15 марта, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

— Предложение Путина ВСУ под Курском сложить оружие пока действует, но время у Киева сокращается, как шагреневая кожа, — заявил Песков в разговоре с ТАСС.

14 марта президент России Владимир Путин предложил Киеву приказать Вооруженным силам Украины в Курской области сложить оружие и сдаться в плен. По мнению Путина, такие действия должны совершить украинские власти, чтобы Москва могла реализовать призыв американского лидера Дональда Трампа «пощадить» украинских военных в Курской области.

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Российский глава также отметил, что украинским военным в случае сложения оружия и сдачи в плен будут гарантированы жизнь и достойное обращение. Так он ответил на просьбу президента США Дональда Трампа пощадить украинских военных. Впоследствии Путин сообщил, что с пониманием воспринял просьбу американского коллеги.