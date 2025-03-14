Путин пригласил Мадуро в Москву на Парад Победы

Президент России Владимир Путин пригласил главу Венесуэлы Николаса Мадуро на празднование 80-летия Победы в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Путин указал, что РФ помнить, как «в тяжелые годы борьбы с фашизмом Венесуэла встала на сторону антигитлеровской коалиции».

«Важную роль сыграли поставки венесуэльского топлива и смазочных материалов, которые через систему ленд-лиза направлялись в нашу страну, обеспечивая работу авиации и другой военной техники», — добавил он.

На этом фоне Путин указал, что был бы рад видеть Мадуро в Москве на торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.