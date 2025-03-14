Кремль: Россия услышала просьбу Трампа пощадить солдат ВСУ в приграничье

Россия услышала сигнал президента США Дональда Трампа, который попросил пощадить украинских солдат, заблокированных в Курской области — российский лидер Владимир Путин обещал сохранить им жизнь, если Киев отдаст приказ украинским войскам сложить оружие.

Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

«Сигнал президента США услышан, и наш президент гарантировал украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, если, конечно, Киев пойдёт на то, чтобы отдать приказ своим военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен», — сказал он.

Накануне президент России отметил, что в ближайшее время выход ВСУ из окружения в Курской области может стать невозможным, у украинских военных останется выбор: сдаться в плен или погибнуть.

Дональд Трамп 14 марта сообщил, что просит Владимира Путина пощадить окружённые подразделения ВСУ.