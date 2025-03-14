В России отреагировали на заявление генсека НАТО о вступлении Украины в альянс

США додавили НАТО в вопросе вступления Украины в военный блок, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о том, что вопрос вхождения Киева в НАТО больше не стоит на повестке дня.