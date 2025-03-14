Вассерман выдвинул версию убийства Ганула*

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что от националиста Демьяна Ганула* могли избавиться его же соратники. Об этом депутат рассказал в комментарии NEWS.ru.

Ганул* был убит в центре Одессы днем 14 марта. СМИ писали, что в него выстрелил неизвестный мужчина. Подозреваемого в убийстве разыскивают, украинская полиция квалифицировала случившееся как умышленное убийство, совершенное по заказу. Ганул* был членом «Правого сектора»** и одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в мае 2014 года.

«Ганула* могли убить свои. Люди, не зарабатывающие своим трудом, а сидящие на подачках, всегда друг друга ненавидят», - так Вассерман прокомментировал случившееся.

Он отметил, что на Украине несколько «нацистских групп», которые конкурируют за деньги спонсоров. Депутат Думы подчеркнул, что в природе самая жесткая конкуренция существует «внутри одного вида за одни и те же ресурсы».

Названа возможная причина убийства поджигателя Дома профсоюзов

«Довольно многие соучаствовавшие в преступлении 2 мая 2014 года, погибли, причем никто из них не был убит подпольщиками, это расследовали тщательно. Либо драки со своими, либо в других сходных обстоятельствах», - заключил Вассерман.

В последнее время Ганул* был известен как борец с противниками мобилизации. Он причастен к избиениям людей, которые негативно высказывались о мобилизации и военкомах на Украине. При этом сам Ганул* в армии не служил.

* внесен в реестр террористов/экстремистов в РФ.

** террористическая организация, запрещена в России.