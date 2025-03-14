Путин проведет переговоры с Мадуро по ВКС

Президент РФ Владимир Путин сегодня в режиме видео-конференц-связи (ВКС) проведет переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, они будут приурочены к 80-летию установления дипотношений между странами.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня будет приуроченный к 80-летию установления дипотношений между Москвой и Венесуэлой разговор Путина и Мадуро в формате ВКС. Очень важный наш латиноамериканский партнер, 80 лет дипотношений - тоже важная веха в нашей истории. 14 марта 1945 года это произошло", - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что лидерам предстоит обсудить "широкий комплекс двусторонних отношений". Предусмотрена открытая и закрытая часть переговоров.