Песков с осторожным оптимизмом оценил урегулирование конфликта на Украине

У Москвы есть основания испытывать осторожный оптимизм по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

© Lenta.ru

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм», — заявил он.

Ранее советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Белый дом испытывает некоторый оптимизм относительно переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, такие выводы руководство США сделало после пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

Песков также заявил, что Президент России Владимир Путин 13 марта во время встречи выслушал спецпосланника Стива Уиткоффа и передал через него информацию для президента США Дональда Трампа. По словам Пескова, российской стороне во время прошедшей встречи была предоставлена дополнительная информация.