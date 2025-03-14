В МИД России обеспокоились милитаризацией Шпицбергена

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность растущей милитаризацией Норвегией архипелага Шпицберген.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

«В ходе рабочей встречи в МИД с послом Норвегии Робертом Квиле российская сторона выразила обеспокоенность растущей милитаризацией Норвегией архипелага Шпицберген», — говорится в сообщении.

Российская сторона отметила, что несмотря на договор о мирном развитии архипелага от 1920 года, Шпицберген «вовлекается в орбиту военно-политического планирования Норвегии с подключением США и НАТО». Москва призвала Осло отказаться от подобной активности.

Посол РФ в Норвегии Николай Корчунов ранее заявил, что Российская Федерация пока не планирует закрывать генеральные консульства в Киркенесе и Баренцбурге. По его словам, на севере Норвегии и на архипелаге Шпицберген проживают большое количество россиян, нуждающихся в консульском содействии. Поэтому на данном этапе закрытие генконсульств не планируется.