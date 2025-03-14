Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что разговор лидеров России и США состоится после того, как спецпосланник Стив Уиткофф передаст главе США Дональду Трампу послание главы РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков рассказал, что поздним вечером 13 марта Путин принял Уиткоффа, передал через него информацию и «дополнительные сигналы» для Трампа. Представитель Кремля отметил, что Путин поддерживает позицию Трампа по Украине, но в то же время президент РФ озвучил вопросы, на которые нужно совместно найти ответ.

По словам Пескова, и в России, и в США есть понимание, что разговор Путина и Трампа необходим. Когда именно состоится беседа президентов, станет известно позже.

«После того, как господин Уиткофф уже всю информацию, полученную в Москве, доведет до сведения своего главы государства, уже затем будем определяться со сроками проведения разговора», - подчеркнул Песков.

По итогам переговоров с США, прошедших в Саудовской Аравии 11 марта, Киев заявил о готовности на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России. Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что «если и как только» Москва согласится на предварительное прекращение огня, могут начаться «настоящие переговоры».

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Путин заявил, что Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но исходит из того, что это должно привести к долгосрочному миру и «устранить первоначальные причины кризиса». Также Путин озвучил вопросы, касающиеся солдат ВСУ, которые все еще находятся в Курской области, и отметил, что эти нюансы требуют кропотливого изучения.