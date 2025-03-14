В Кремле рассказали о встрече Путина со спецпредставителем Трампа

Президент России Владимир Путин принял спецпосланника американского коллеги Дональда Трампа Стива Уиткоффа поздно вечером 13 марта. Об этом рассказал сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Он [Уиткофф] вчера был здесь. Вчера поздно вечером он был принят президентом Путиным», - пояснил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, спецпосланник предоставил российской стороне дополнительную информацию. При этом через Уиткоффа Владимир Путин также передал «информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа», сообщает ТАСС.

Ранее по итогам переговоров с США Украина заявила о готовности пойти на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России. Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что «если и как только» Москва согласится на это, могут начаться «настоящие переговоры».

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13 марта в Москву прибыл спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что целью Уиткоффа во время визита будет призвать Россию подписать соглашение о прекращении огня. В свою очередь президент Дональд Трамп заметил, что его спецпосланник «ведет серьезные» переговоры в Москве и оценивает их «положительно».