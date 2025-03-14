Эксперт раскрыл, что стоит за согласием Путина на перемирие

Президент России Владимир Путин согласился с идеей перемирия. Однако можно по-разному сказать слово «да», заметил первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук.

По итогам переговоров с США Украина заявила 11 марта о готовности на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России. Глава Госдепа Марко Рубио подчеркнул, что «настоящие переговоры» могут начаться, «если и как только» Москва согласится на перемирие.

Накануне президент России Владимир Путин отметил, что согласен с предложением Вашингтона о прекращении боевых действий на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины кризиса.

Можно по-разному сказать слово «да» и согласие российского лидера на перемирие – это именно «дипломатическое "да"», считает Андрей Пинчук.

«Можно сказать «да, точка», можно сказать «да, но». Так вот Путин и сказал «да, но». (…) У любого процесса есть своя целевая задача. Вот целевая задача перемирия, она в чем состоит? Если она состоит в том, чтобы дать Украине передохнуть, собраться силами, то нас это не устраивает. Эта целевая задача нам неинтересна», - отметил эксперт.

По его словам, Россия заинтересована в установлении прочного мира, и в таком случае перемирие должно быть лишь первым этапом.

«Нужны алгоритм и дорожная карта последующих действий, которые связаны с учетом интересов России и с устранением корней этого конфликта. Вот о чем, собственно, говорил президент», - пояснил Пинчук.

При этом с украинской стороны уже прозвучали первые реакции на предложения Путина. И можно сразу сказать, что Киев будет жестко против прекращения поставок западного оружия, также Владимир Зеленский вряд ли планирует прекращение мобилизации, констатировало украинское издание «Страна.ua».