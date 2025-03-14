Франция стремится попасть за стол переговоров по Украине

Французские политики ищут любой повод, чтобы попасть за стол переговоров по Украине, так как Европа сейчас по сути оказалась в изоляции. Об этом РИА Новости заявил сенатор Александр Шендерюк-Жидков.

По его словам, Париж несколько лет «строил из России врага» и сейчас ему «очень сложно сменить вектор».

«Политики Франции ищут любой повод, чтобы продемонстрировать свою субъектность и оказаться за столом переговоров. За последние месяцы европейские политики, ранее выступающие единым фронтом с США, по сути дела оказались в политической изоляции», - отметил сенатор.

При этом, несмотря на принятие французским парламентом решения о возможном изъятии российских активов, которое как им кажется, усилит их переговорную позицию, Францию «за стол переговоров, скорее всего, даже не позовут», констатировал Шендерюк-Жидков.

Накануне депутатами нижней палаты французского парламента была принята резолюция об увеличении помощи Украине, текст которой призывает изъять замороженные российские активы.

А 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации заявил о российской угрозе для Европы. Он также обратил внимание на изменение позиции Вашингтона по украинскому кризису и сообщил о намерении начать дискуссии о возможности принять страны ЕС под защиту французских сил ядерного сдерживания.

В своей речи Макрон предупредил и том, что «слишком хрупкое прекращение огня» на Украине опасно для европейских стран.