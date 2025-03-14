Франция стремится попасть за стол переговоров по Украине

Сенатор Александр Шендерюк-Жидков заявил, что Франция хочет попасть за стол переговоров по Украине.

Представители страны для этого поднимают тему возможного изъятия российских активов.

«Представители Франции ищут любой повод, чтобы показать свою субъектность и получить место за столом переговоров. В последнее время европейские политики, которые ранее выступали единым фронтом с США, оказались в политической изоляции», - отметил Шендерюк-Жидков.

Он уточнил, что европейских политиков не зовут на переговоры, поимо прочего, против экономики их стран вводят пошлины и всякий раз посылают сигналы о том, что нужно менять подходы.