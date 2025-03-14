В Кремле назвали главные задачи нового российского посла в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главными задачами нового посла России в США Александра Дарчиева станут развитие отношений со Штатами и защита российских интересов. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева чрезвычайным и полномочным послом России в США. По совместительству он будет постоянным наблюдателем РФ при организации Американских государств в Вашингтоне.

«Развивать отношения и отстаивать интересы Российской Федерации», - так Песков ответил на вопрос о том, какие задачи Путин ставит перед новым послом.

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Ранее Дарчиев занимал пост директора департамента Северной Америки МИД РФ. Также он работал в посольстве России в США в 2005-2010 годах на посту советника-посланника и был послом РФ в Канаде в 2014-2021 годах.