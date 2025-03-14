Пушков: Европа поддержала идею перемирия, чтобы дать Киеву и себе передышку

Российская Газета

Европейские лидеры хоть и поддержали идею перемирия после переговоров Украины и США в Саудовской Аравии, но не отступили от идеи продолжения войны с Россией. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Пушков: Европа поддержала идею перемирия, чтобы дать Киеву и себе передышку
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"Мотивы, по которым европейские руководители дружно поддержали идею о 30-дневном перемирии, ничем не отличаются от их прежних мотивов, согласно которым война должна продолжаться и дальше", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Невозможно представить, добавил Пушков, что все они вдруг настолько изменились и стали единогласно поддерживать мир, который вчера отвергали.

По словам российского политика, подлинная причина такого шага, помимо желания лидеров ЕС не ссориться с президентом США Дональдом Трампом, состоит в том, что речь идет о перемирии, а не о мире.

В плане перемирия пока нет того, что президент России Владимир Путин вежливо назвал нюансами, хотя это именно те нюансы, от которых зависит не только осуществимость перемирия, но и дальнейшее развитие событий, пояснил Пушков.

А в перемирии без включения критически важных нюансов европейцы увидели возможность передышки для себя и для Киева, а также способ занять общую с Вашингтоном позицию.

По сути в их подходах, как и в их нацеленности на продолжение конфликта, ничего не изменилось, резюмировал Пушков.

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и Украины, по итогам которых киевская делегация выразила готовность принять предложение американской стороны о немедленном 30-дневном прекращении огня. Это предложение также должна одобрить Россия.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложениями прекратить боевые действия, но исходит из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса. Путин добавил, что есть также ряд серьезных вопросов, которые важно обсудить. Например, организацию контроля после прекращения боевых действий, ведь речь идет о двух тысячах километров линии соприкосновения, не будут ли эти 30 суток использованы Украиной для перевооружения.

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