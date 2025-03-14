Счетная палата пожаловалась в Генпрокуратуру и Минфин из-за проекта

Счетная палата (СП) обратилась в Генеральную прокуратуру, поскольку министерство финансов осуществляло ненадлежащий контроль за реализацией двухэтапного проекта "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений". Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на отчет СП о своей работе в 2024 году.

Проект по поручению правительства реализует министерство культуры с использованием средств федерального бюджета и заемных средств Нового банка развития БРИКС (НБР). Также в реализации инициативы участвует Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга. Она призвана повысить туристический потенциал девяти малых исторических поселений: Арзамаса, Выборга, Гороховца, Ростова, Старой Руссы, Суздаля, Торжка, Тутаева и Чистополя.

Срок реализации проекта – 2019–2025 годы. НБР выделил России два займа на реализацию проекта: $220 млн – на первый этап и €205 млн – на второй. Однако на реализацию первого этапа проекта потрачено только $9,7 млн от общего объема предусмотренных средств, на реализацию второго – €370 тыс. "Минфином осуществлялся ненадлежащий контроль за реализацией проектов, не принимались решения об обеспечении текущего финансирования при наличии кредиторской задолженности по заключенным контрактам, что привело к использованию Фондом инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга средств федерального бюджета в сумме 275,2 млн руб. на компоненты, не предусмотренные условиями реализации проектов", – говорится в отчете.